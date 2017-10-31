Комплекс «Башкирский Урал» готовится ко включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Гульфия Акулова Комплекс «Башкирский Урал» готовится ко включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Гульфия Акулова

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Комплекс «Башкирский Урал» готовится ко включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в Казани заявил министр культуры России Владимир Мединский. Он выступил на Всероссийском совещании «Россия в мировом культурном и природном наследии».

«Сейчас мы готовим документы по включению в Список еще пяти объектов наследия: это Гороховец, Владимирская область; Псков, Псковская область, не только Кремль, но и в целом памятники древнего Пскова; Спасо-Преображенский собор Ярославля; Онежско-Беломорские петроглифы в Карелии; комплекс «Башкирский Урал» в Башкортостане и Кенозеро, известное всему миру, в Архангельской области. Большинство из этих объектов в предварительный Список ЮНЕСКО включено. Мы надеемся, что в течение ближайших семи-восьми лет они пополнят основной список», — сказал он.

Глава федерального ведомства отметил, что включение объекта в Список всемирного наследия — это не только способ сохранить памятник культуры, но и мощный экономический стимул: объекты ЮНЕСКО являются настоящим магнитом для туристов.

Министр напомнил, что из 1073 объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, лишь 29 находятся на территории России. 18 из них — памятники культуры, а остальные — памятники природы. Таким образом, в рейтинге мировых лидеров по числу памятников наша страна занимает девятое место.

«Девятое место не соответствует ни масштабам нашей страны, ни ее роли в формировании и процессах развития мировой цивилизации. В связи с этим мы оказываем особенно большую поддержку тем регионам, которые уделяют внимание сохранению объектов культурного наследия и работе по включению их в Список», — подчеркнул министр культуры.

В 2015 году исполнилось 25 лет с момента включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО первых российских объектов — исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников, Кижского погоста в Карелии, Московского Кремля и Красной площади. По состоянию на 2017 год в списке 29 природных и архитектурных достопримечательностей Российской Федерации. Список всемирного наследия ведется с 1972 года, на сегодняшний день в него включены объекты в 165 странах.

Всероссийское совещание «Россия в мировом культурном и природном наследии» прошло в Республике Татарстан 27-29 октября. В работе форума приняли участие представители органов государственной власти российских регионов. Башкортостан представляли пять делегатов, в том числе начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия республики Ильгам Фаткуллин.