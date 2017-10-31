В Башкирии определили лучших гитаристов Туймазинского района Фото: администрация Туймазинского района



В Башкирии определили лучших гитаристов Туймазинского района Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе впервые прошел конкурс гитаристов. В нем приняли участие опытные и начинающие гитаристы. Гала-концерт состоялся в Доме культуры села Старые Туймазы.

Конкурс стал большим событием для всех, кто любит гитару и ценит живой звук. В мастерстве состязались 32 участника, самому младшему едва исполнилось 10 лет, старшему — 64 года.

По итогам фестиваля-конкурса Гран-при завоевал житель села Кандры Наиль Хуснутдинов, выступивший в двух номинациях: «Поющие гитаристы» и «Соло-гитара».

Среди юных талантов в номинации «Соло-гитара» первое место разделили воспитанники музыкальной школы села Серафимовский Никита Бабыкин и Арсен Насибуллин. Третье место в номинации «Поющие гитаристы» досталось участнику из села Нижнетроицкий Сергею Макарову, сообщили в администрации муниципалитета.