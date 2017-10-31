Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

31 октября Вторник

Уфа   °

В Башкирии определили лучших гитаристов Туймазинского района

КУЛЬТУРА

В Башкирии определили лучших гитаристов Туймазинского района

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии определили лучших гитаристов Туймазинского района

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе впервые прошел конкурс гитаристов. В нем приняли участие опытные и начинающие гитаристы. Гала-концерт состоялся в Доме культуры села Старые Туймазы.

Конкурс стал большим событием для всех, кто любит гитару и ценит живой звук. В мастерстве состязались 32 участника, самому младшему едва исполнилось 10 лет, старшему — 64 года.

По итогам фестиваля-конкурса Гран-при завоевал житель села Кандры Наиль Хуснутдинов, выступивший в двух номинациях: «Поющие гитаристы» и «Соло-гитара».

Среди юных талантов в номинации «Соло-гитара» первое место разделили воспитанники музыкальной школы села Серафимовский Никита Бабыкин и Арсен Насибуллин. Третье место в номинации «Поющие гитаристы» досталось участнику из села Нижнетроицкий Сергею Макарову, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: конкурсы, музыка
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть