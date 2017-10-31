Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

31 октября Вторник

Уфа   °

В 18 районах Башкирии презентовали новое оборудование в рамках проекта «Местный дом культуры»

КУЛЬТУРА

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В 18 районах Башкортостана состоялась презентация нового оборудования в рамках проекта «Местный дом культуры». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, это Абзелиловский, Зилаирский, Шаранский, Дуванский, Уфимский, Стерлибашевский, Ермекеевский, Илишевский, Федоровский, Белорецкий, Аургазинский, Миякинский, Бирский, Караидельский, Бурзянский, Дюртюлинский, Кармаскалинский, Кигинский районы.

Проект позволил укрепить материально-техническую базу сельских Домов культуры, приобретены сценическая одежда и сценические костюмы, музыкальные инструменты, мультимедиа-проектор, акустические колонки, микшерный пульт, зрительские кресла, компрессор звуковых эффектов, микрофоны, световые прожекторы. Для села Осиновка Бирского района приобретен автобус «ПАЗ» для организации выездных концертов.

В рамках презентации проведены концерты с участием художественной самодеятельности сельских Домов культуры, организованы выставки декоративно-прикладного искусства, ярмарки для населения. В торжественных мероприятиях приняли участие официальные гости.

Республика в 2017 году стала участником партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры». На инициативу «Местный дом культуры» в Башкортостан из федерального бюджета на обновление 32 объектов было направлено 46 млн 248 тысяч рублей. Таким образом, республика оказалась на третьем месте по величине субсидии среди регионов России. На 2018 год для Башкортостана заложены средства в размере 66 млн рублей из федеральных средств. На софинансирование проекта из бюджета республики выделено 5 млн 138 тысяч рублей.

Теги: Единая Россия, партийные проекты
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть