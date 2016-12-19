Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.10 ↓

EUR 63.60 ↑

22 декабря Четверг

Уфа   °

В Москве начинается масштабная фотовыставка «Открой Башкортостан»

ПОЛИТИКА

УФА, 19 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Москве проходит масштабная фотовыставка «Открой Башкортостан». Соорганизатор выставки — Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия». Открытие состоится сегодня, 19 декабря.

Экспозиция организована в рамках реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан». Параллельно Госкомитет Башкортостана по предпринимательству и туризму, совместно с Полномочным представительством республики в Москве, проведет презентацию туристского потенциала региона для представителей туриндустрии Москвы и Московской области.

Сама выставка «Открой Башкортостан» начнет работу в арт-галерее «Метро» на станции «Выставочная» и будет функционировать в течение месяца. На церемонии открытия выступит этно-рок-группа «Аргымак» из Уфы.

Теги: фотовыставка,Единая Россия
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть