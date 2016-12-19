В Москве начинается масштабная фотовыставка «Открой Башкортостан»

УФА, 19 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Москве проходит масштабная фотовыставка «Открой Башкортостан». Соорганизатор выставки — Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия». Открытие состоится сегодня, 19 декабря.

Экспозиция организована в рамках реализации Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан». Параллельно Госкомитет Башкортостана по предпринимательству и туризму, совместно с Полномочным представительством республики в Москве, проведет презентацию туристского потенциала региона для представителей туриндустрии Москвы и Московской области.

Сама выставка «Открой Башкортостан» начнет работу в арт-галерее «Метро» на станции «Выставочная» и будет функционировать в течение месяца. На церемонии открытия выступит этно-рок-группа «Аргымак» из Уфы.