ОНФ снимает с контроля поручение Президента России о разработке рекомендаций по наполнению сайтов муниципалитетов

УФА, 19 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) рекомендуют снять с контроля поручение Президента России о разработке рекомендаций по наполнению официальных сайтов муниципалитетов. Согласно созданному Кабмином документу, структура этих порталов должна быть простой и доступной. На них должна содержаться информация обо всех чиновниках муниципалитета, времени приема граждан, а также сведения о закупках товаров и услуг для муниципальных нужд, информация о проведении публичных слушаний. ОНФ, в свою очередь, продолжит мониторинг официальных сайтов муниципалитетов, чтобы проанализировать исполнение этих рекомендаций, сообщает пресс-служба «фронтовиков».

«Правительство представило достаточно подробные рекомендации о том, какими техническими характеристиками должны обладать официальные сайты муниципалитетов, а также какая информация там должна размещаться в обязательном порядке. Мы надеемся, что местные власти отнесутся к этому документу со всей серьезностью и будут следовать рекомендациям. Особенно важно на сайтах органов власти наличие корректно работающего раздела «Обратная связь», чтобы граждане всегда могли обратиться к чиновникам», — сказала член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Башкортостане Эльвира Аиткулова.

Проблему закрытости органов местного самоуправления активисты Народного фронта подняли на региональном «Форуме действий. Регионы» в Йошкар-Оле, прошедшем в апреле этого года. Они рассказали Президенту России и лидеру Общероссийского народного фронта Владимиру Путину, что на официальных сайтах муниципалитетов зачастую не работает механизм обратной связи органов власти с гражданами, невозможно оставить отзыв о работе чиновников. При этом стоимость создания и обслуживания таких порталов варьируется от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Мониторинг рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог», проведенный в марте этого года, показал, что на муниципальных сайтах бывает сложно найти социально значимую информацию (например, о льготах). В некоторых случаях, отметили активисты ОНФ, чтобы добраться до необходимых сведений, нужно сделать семь и более кликов, обратная связь зачастую не работала. Половина проверенных сайтов не публиковали статистику обращений граждан за прошедший год, и только треть содержали отчеты по обращениям граждан; на некоторых порталах не было никаких результатов проведенных опросов граждан по оценке деятельности руководителей органов местного самоуправления, что предусмотрено «майским указом».

По итогам форума глава государства поручил Правительству РФ до 1 сентября 2016 года разработать и утвердить методические рекомендации по порядку создания и функционирования официальных сайтов муниципальных образований, а также размещения на них информации, предусмотренной федеральными законами.

В ноябре в ОНФ поступил правительственный доклад о том, что методические рекомендации были созданы. Разработанным документом, в числе прочего, предусмотрены рекомендации по обеспечению круглосуточной доступности сайтов, их четкой и понятной структуры. На страницах должна размещаться информация о всех чиновниках муниципалитета, времени приема ими граждан, а также сведения о закупках товаров и услуг для муниципальных нужд, извещения о проведении публичных слушаний и заключения об их результатах.

С марта 2014 года по указанию Владимира Путина, данному по итогам «Форума действий», создан механизм учета мнения ОНФ при снятии с контроля поручений главы государства. Контрольное управление Президента направляет в Народный фронт доклады Правительства РФ для подготовки заключений, без которых решение в отношении тех или иных поручений не принимается.

Общероссийский народный фронт — движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ — контроль исполнения «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.