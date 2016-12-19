В Башкирии сформирован новый состав Молодежной общественной палаты

УФА, 19 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане сформирован новый состав Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании республики. Согласно Положению о МОП, палата формируется в количестве 35 человек сроком на три года: 10 — по представлению Главы Башкортостана, 10 — по представлению Президиума Госсобрания РБ, еще 15 членов отобраны на основании конкурса.

В конкурсном отборе, который состоялся в минувшие выходные, приняли участие жители республики в возрасте от 16 до 30 лет, которые представляют общественное объединение. Все заявки проходили экспертизу и направлялись в конкурсную комиссию, которая заслушивала выступления претендентов. Победителями конкурсного отбора в члены Молодежной общественной палаты пятого созыва при Госсобрании РБ стали Наталья Агеева, Рамиль Аглетдинов, Елена Арямнова, Ольга Асманова, Айнур Гибатов, Тимур Зайнуллин, Ильгизар Зайнутдинов, Арсен Зинатуллин, Дмитрий Каретко, Инесса Косолапова, Альберт Мухаметгалеев, Айрат Мухаметдинов, Александр Онищенко, Антон Первушин, Татьяна Саханькова.

«В состав МОП пятого созыва вошли представители вузовской молодежи, делегаты молодежных советов крупных корпораций, медийные молодые люди, активисты профсоюзного движения республики и молодые ученые. Сформирован потенциально сильный состав молодежного парламента. Задача Молодежной палаты Госсобрания республики — сформировать команду и применить профессиональные знания и организаторские способности, раскрыть их потенциал», — пояснил руководитель Палаты предыдущего созыва Тагир Гизатуллин.