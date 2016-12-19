Правительство РФ одобрило предложение депутатов Госсобрания Башкирии о сокращении срока выбора способа управления многоквартирным домом

УФА, 19 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Правительство России одобрило предложение депутатов Госcобрания Башкортостана сократить срок выбора собственниками способа управления многоквартирным домом. Предлагается внести изменение в статью 161 Жилищного кодекса РФ в части сокращения с одного года до шести месяцев срока, в течение которого собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать способ управления домом.

По истечении этого срока, если в указанный период собственниками не выбран способ управления домом или если принятое решение о выборе способа управления домом не было реализовано, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, пояснили в Госсобрании РБ.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2016 года, 16 декабря получен официальный отзыв Правительства России, согласно которому, к проекту не имеется замечаний.

«Проект был разработан на основании правоприменительной практики, имеющейся в нашей республике, которая складывается аналогично с другими регионами России. Мы заинтересованы, чтобы в случае отсутствия инициативных собственников жилья обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан осуществлялось своевременно и качественно. Сложившаяся практика управления многоквартирными домами показывает, что при отсутствии инициативы со стороны жильцов данные функции вынуждены брать на себя органы местного самоуправления», — прокомментировал Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.