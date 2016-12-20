В Уфе празднование 100-летия со дня рождения Загира Исмагилова завершилось торжественным концертом Фото: Олег Яровиков





















В Уфе празднование 100-летия со дня рождения Загира Исмагилова завершилось торжественным концертом Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе празднование 100-летия со дня рождения выдающегося башкирского композитора Загира Исмагилова завершилось торжественным концертом. В Башкирском государственном театре оперы и балета выступили ведущие солисты и коллективы республики, прозвучали самые известные произведения автора.

Весь вечер на сцене был Национальный симфонический оркестр во главе с дирижером Раушаном Якуповым. Открыла юбилейный вечер знаменитая увертюра к опере «Салават Юлаев». Арии из легендарной оперы, обновленная постановка которой состоялась на днях, исполнили Эльвира Фатыхова и Ильгам Валиев.

Ведущие концерта Рушанна Бабич и Фиргат Гарипов пролистали вехи биографии композитора, страницы его сочинений. Отголоски Великой Отечественной войны прозвучали в военных песнях в исполнении Алима Каюмова, Дины Хусаеновой и хора театра под руководством Александра Алексеева. Дуэт из музыкальной комедии «Кодаса» спели Артур Каипкулов и Гульнур Нарынбаева.

Учебные заведения — Уфимский институт искусств и Средний специальный музыкальный колледж, открытие которых состоялось благодаря Загиру Исмагилову, — представили студентка Насгуль Ибрагимова, спевшая популярный романс «Былбылым», и ансамбль скрипачей «Сулпылар», сыгравший Скерцо. Образ просветителя Акмуллы, созвучный личности самого композитора, предстал перед зрителями в неизменном исполнении Ямиля Абдульманова. Фрагменты единственного балета «Журавлиная песнь», созданного в соавторстве со Львом Степановым, показали артисты балетной труппы театра Гульсина Мавлюкасова, Ильдар Маняпов, Рустам Исхаков.

Романс «Люблю тебя» в исполнении Гульнары Валеевой посвятили преданной супруге композитора Магсуфе Хасановне. Дочь композитора — профессор, председатель Союза композиторов Республики Башкортостан Лейла Исмагилова исполнила на фортепиано пьесы собственного сочинения.

Башкирский танец «Бишбармак» подарила зрителям солистка ГААНТ РБ им. Ф. Гаскарова Айсылу Гайнетдинова. Завершился вечер кантатой на стихи Мустая Карима «Я — россиянин» с солистом Раилем Кучуковым.

Режиссер юбилейного концерта Рустэм Галеев выстроил концерт как музыкальное приношение памяти композитора, без речей и излишнего пафоса. На вечере присутствовали почетные гости, коллеги, ученики композитора, педагоги и студенты Уфимского института искусств. Приехал из Саха-Якутии и один из преданных учеников композитора Владимир Ксенофонтов, из благодарности к своему учителю назвавший своего сына Загиром.

Загир Исмагилов — выдающийся композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, народный артист СССР, России и Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии России им. М. Глинки и Государственной премии РБ им. С. Юлаева, профессор и первый ректор Уфимского института искусств. В Уфе именем Исмагилова названа улица, установлены мемориальная доска и памятник. Его имя носит институт искусств, Международный конкурс музыкантов-исполнителей. На малой родине композитора, в Белорецком районе, открыт музей.