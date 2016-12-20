В Башкирском театре оперы и балета к 100-летию Загира Исмагилова открылись выставки Фото: Олег Яровиков, Георгий Шишкин





















В Башкирском театре оперы и балета к 100-летию Загира Исмагилова открылись выставки Фото: Олег Яровиков, Георгий Шишкин

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирском театре оперы и балета к 100-летию Загира Исмагилова открылись тематические выставки. В музее два стенда посвящены личности композитора, вехам его творческой биографии, общению с коллегами. Также представлены редкие кадры в кругу семьи.

В театральном эрмитаже разместилась экспозиция «Салават Юлаев в памяти народной», посвященная образу национального героя в искусстве. «Среди работ есть предоставленные Башкирским художественным музеем имени М.В. Нестерова — дилогия Зуфара Гаянова и Файзрахмана Исмагилова, за которую художники были удостоены премии имени С. Юлаева, «Портрет Салавата Юлаева» Габдуллы Мустафина, работа Вагиза Шайхетдинова из личной коллекции — «Пещера Салавата. Возвращение», — сообщила заведующая музеем Рамиля Латыпова.

Пришедшие в театр зрители могут посмотреть работы «Рождение Салавата» Салавата Гилязетдинова в авторской технике, «Памятник Салавату Юлаеву» Георгия Прокшина, войлок «Уралым» Талгата Масалимова, скульптуры Ханифа Хабибрахманова, также удостоенные главной культурной премии республики.

Помощь в организации выставки оказал Союз художников республики. Ознакомиться с экспозицией можно до 20 января.