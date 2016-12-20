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Швед Андреас Энгквист покидает «Салават Юлаев»

СПОРТ

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ХК «Салават Юлаев» и нападающий Андреас Энгквист расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба уфимцев.

Шведский форвард перешел в уфимский клуб летом 2015 года, в составе «юлаевцев» провел 78 матчей и набрал в них 52 (23+29) очка.

После нескольких медицинских обследований клуб и игрок приняли совместное решение о досрочном прекращении трудового договора. После обсуждения вопроса со всеми заинтересованными сторонами Энгквист решил сосредоточиться на процессе восстановления у себя на родине.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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