Швед Андреас Энгквист покидает «Салават Юлаев»

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ХК «Салават Юлаев» и нападающий Андреас Энгквист расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба уфимцев.

Шведский форвард перешел в уфимский клуб летом 2015 года, в составе «юлаевцев» провел 78 матчей и набрал в них 52 (23+29) очка.

После нескольких медицинских обследований клуб и игрок приняли совместное решение о досрочном прекращении трудового договора. После обсуждения вопроса со всеми заинтересованными сторонами Энгквист решил сосредоточиться на процессе восстановления у себя на родине.