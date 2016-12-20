В Национальном молодежном театре имени М. Карима состоятся премьеры новогодних сказок

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима готовит новогодние спектакли для детей, 22 декабря состоится премьера двух сказок. В Большом зале башкирская труппа представит спектакль «Волшебная мельница», а на Камерной сцене совсем юных зрителей ожидает постановка «Как ёлку делили» в исполнении артистов русской труппы.

Оба новогодних представления идут на русском языке, сообщила специалист по связям с общественностью Дарья Ольхова. Перед началом каждого спектакля зрителей ожидает хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами вокруг ёлки.

В этом году режиссер Мусалим Кульбаев ставит две пьесы к Новому году. За основу для спектакля «Волшебная мельница» взята сказка Мустая Карима. По сюжету, Петух, главный герой сказки, решает отыскать необычную мельницу, завещанную ему прадедом. В путь он отправляется вместе со своими верными друзьями. Эта история, как и другие произведения Мустафы Сафича, рассказывает о настоящих ценностях: доброте, трудолюбии, справедливости.

«Важно, чтобы в репертуаре Молодежного театра, который носит имя Мустая Карима, была его единственная сказка. Тем более что мы смогли превратить ее в легкий, красочный, доступный для детей разных возрастов спектакль. «Волшебная мельница» станет удачным подарком для детей и данью памяти известному писателю», — говорит Мусалим Кульбаев.

Интерактивная сказка «Как ёлку делили» по пьесе Татьяны Комылиной на Камерной сцене придется по вкусу дошкольникам и учащимся младших классов. Спектакль расскажет зрителям, как важны взаимопомощь и взаимопонимание.