Башкирский оркестр народных инструментов выступил в московском метро Фото: Станислав Шахов Башкирский оркестр народных инструментов выступил в московском метро Фото: Станислав Шахов

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана и уфимская этно-рок группа «Аргымак» выступили в московском метро. Впервые в течение полутора часов музыканты под управлением главного дирижера Линара Давлетбаева исполняли оригинальную этническую музыку прямо в «подземке».

Импровизированный концерт прошел на станции «Выставочная» в рамках открытия масштабной фотовыставки «Открой Башкортостан». Экспозиция знакомит с природой, туристическими маршрутами, фольклором Урало-Поволжского региона. Выставка продлится до 20 января. Организовали фотовыставку Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ, Госкомитет по предпринимательству и туризму РБ и Башкирское отделение Союза фотохудожников России, а поддержало Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия».

Концерт артистов Башкирской государственной филармонии сопровождался раздачей туристических путеводителей по Башкортостану и стал предновогодним подарком, поднимающим настроение пассажиров метро.