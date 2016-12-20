Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.10 ↓

EUR 63.60 ↑

22 декабря Четверг

Уфа   °

Башкирский оркестр народных инструментов выступил в московском метро

КУЛЬТУРА

Башкирский оркестр народных инструментов выступил в московском метро Фото: Станислав Шахов

Башкирский оркестр народных инструментов выступил в московском метро Фото: Станислав Шахов

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана и уфимская этно-рок группа «Аргымак» выступили в московском метро. Впервые в течение полутора часов музыканты под управлением главного дирижера Линара Давлетбаева исполняли оригинальную этническую музыку прямо в «подземке».

Импровизированный концерт прошел на станции «Выставочная» в рамках открытия масштабной фотовыставки «Открой Башкортостан». Экспозиция знакомит с природой, туристическими маршрутами, фольклором Урало-Поволжского региона. Выставка продлится до 20 января. Организовали фотовыставку Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ, Госкомитет по предпринимательству и туризму РБ и Башкирское отделение Союза фотохудожников России, а поддержало Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия».

Концерт артистов Башкирской государственной филармонии сопровождался раздачей туристических путеводителей по Башкортостану и стал предновогодним подарком, поднимающим настроение пассажиров метро.

Теги: Национальный оркестр народных инструментов,Аргымак,фотовыставка
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть