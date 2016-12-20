В Уфе народный ансамбль танца «Ирандек» отметил 45 лет со дня основания

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Заслуженный коллектив Республики Башкортостан, народный ансамбль танца «Ирандек» Башкирского государственного университета отметил 45 лет со дня основания. В Конгресс-холле в честь круглой даты прошел гала-концерт «Ирандек собирает друзей». Артистов коллектива поздравили ректор БашГУ Николай Морозкин, коллеги из других вузов, выпускники ансамбля. Художественный руководитель ансамбля «Ирандек» Фанис Абдульманов, основатель народного ансамбля Екатерина Варламова, аккомпаниатор Сергей Николаев, костюмер Светлана Квитко, а также солисты танцевального коллектива были награждены почетными грамотами БашГУ.

На сцене Конгресс-холла в день юбилея выступили участники народных ансамблей «Ирандек», «Кружева» (БГПУ), «Шатлык» (БГАУ) солисты фольклорных коллективов «Таусень», «Мирас» и лауреаты международных, российских и республиканских вокальных конкурсов Вильдан Абраров, Артур Рахматуллин, Дияна Ишниязова. Из Нижневартовского государственного университета приехали представители ансамбля «Кавказ». Завершился концерт выступлением инструментального оркестра под руководством Салавата Муратова и башкирским народным танцем «Гульназира» в исполнении виновников торжества.

Танцевальный ансамбль «Ирандек» был основан в 1971 году. Его первым руководителем стала заслуженная артистка БАССР Екатерина Варламова. За 45 лет существования «Ирандек» стал одним из ведущих ансамблей республики, добился высоких результатов. Он является неоднократным лауреатом республиканских фестивалей «Студенческая весна» и конкурсов танцевальных коллективов, лауреатом Всесоюзных фестивалей самодеятельного творчества. Талант участников в разное время оценивали зрители из Германии, Франции, Польши, Италии, Турции, Болгарии, Чехии, Узбекистана, Казахстана и других стран. Летом 2016 года ансамбль принял участие в XXXVII Международном фольклорном фестивале в Испании.

Среди выпускников ансамбля — известные танцоры Риф Габитов, Айтуган Давлеткиреев, Урал Муртазин, Гузель Мамина, заведующий кафедрой геофизики БашГУ Рим Валиуллин, директор Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Айбулат Псянчин, директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина.