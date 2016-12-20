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22 декабря Четверг

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Житель Башкирии зарезал знакомого из-за макулатуры

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии зарезал знакомого из-за макулатуры Фото: автор

Житель Башкирии зарезал знакомого из-за макулатуры Фото: автор

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана зарезал знакомого из-за макулатуры. Нефтекамский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего горожанина. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что утром 16 декабря двое безработных 40 и 45 лет собирали картон на овощной базе, чтобы сдать его в макулатуру. Мужчина постарше стал предъявлять претензии второму по поводу того, что тот якобы собирает картон на его территории. Возникла ссора. Старший участник конфликта ударил коллегу по «бизнесу» рукой по голове, а затем ножом в бедро. Потерпевший был госпитализирован. Медики сделали всё возможное, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. 40-летний мужчина умер в больнице. Злоумышленник сбежал с места преступления.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — прокомментировали в пресс-службе СКР по РБ.

Теги: убийство по неосторожности
 
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