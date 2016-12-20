Из уфимского аэропорта туристы не могут вылететь на отдых в Дубай Фото: Олег Яровиков Из уфимского аэропорта туристы не могут вылететь на отдых в Дубай Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из уфимского аэропорта туристы не могут вылететь на отдых в Дубай. Один из пострадавших сообщил телеканалу БСТ, что из 32 человек 16 отказано в визе. Отмечается, что одобрение получили только женщины.

В здании аэропорта собрались не только жители Уфы, но и других городов. Например, супруги купили билеты в турагентстве в Дюртюлях. Им пообещали, что в столичном авиаузле их встретит представитель и оформит визы. В итоге отдых сорван, пара возвращается домой.

Представитель туроператора не смог внятно объяснить, что произошло. По словам потерпевшего, за границу не пустили 16 мужчин, одобрение получили только женщины, но они без мужей ехать отказываются. «По закону, они должны были нас выпустить до Дубая. Когда мы просили предоставить нам представителя, он убегал от нас», — рассказал пассажир.

Известно, что туристы, прождавшие регистрации всю ночь, пишут заявление в прокуратуру и следственные органы.