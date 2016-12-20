В Уфе открывается выставка «Загир Исмагилов: от курая до оперы»

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном музее Башкортостана открывается выставка «Загир Исмагилов: от курая до оперы». Экспозиция к 100-летию со дня рождения посвящена жизни и творчеству выдающегося башкирского композитора, народного артиста СССР, РСФСР и БАССР, профессора, первого ректора УГИИ Загира Исмагилова. Официальное открытие выставки состоится 22 декабря в 15.00.

Основной информативный и иллюстративный источник выставки — документальный фонд Национального музея РБ, материалы архивного фонда ГТРК «Башкортостан»: кадры из фильмов «Родные мелодии» (режиссер Гали Кудашев, 1966); «Композитор Загир Исмагилов» (режиссер Амир Абдразаков, 1986); «Песнь Загира — песнь народа» (режиссер Раис Исмагилов, 1997); документальный фильм «Загир Исмагилов» (режиссеры Зухра Буракаева и Роман Пожидаев, 2007).