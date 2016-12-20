Подробности смертельного ДТП в Башкирии: за руль разбившейся иномарки села 18-летняя девушка без прав Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ Подробности смертельного ДТП в Башкирии: за руль разбившейся иномарки села 18-летняя девушка без прав Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 20 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Подробности ДТП в Башкортостане: за руль разбившейся иномарки села 18-летняя девушка без прав. Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня ночью на 92 км дороги Уфа — Иглино — Павловка в Нуримановском районе автомобиль врезался в гараж, погибли девушка-водитель и пассажиры.

По уточненным данным, местная жительница села за руль «Форда Фокуса» без права управления транспортным средством. При выезде из села Красная Горка на повороте она не справилась с управлением, выехала с дороги и врезалась в хозяйственную постройку в частном подворье.

Девушка погибла на месте ДТП. В результате аварии скончались хозяин машины — 27-летний житель Татышлинского района и 28-летний пассажир. Ведется расследование, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.