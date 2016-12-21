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22 декабря Четверг

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«Салават Юлаев» проиграл в столице Словакии

СПОРТ

«Салават Юлаев» проиграл в столице Словакии Фото: Дмитрий Слезин

«Салават Юлаев» проиграл в столице Словакии Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Салават Юлаев» проиграл матч Континентальной хоккейной лиги в Братиславе. Счет — 1:4 не в пользу уфимцев в поединке против «Слована». Единственную шайбу при счете 0:3 в третьем периоде удалось протолкнуть в ворота «орлов» Теему Хартикайнену.

Следующая игра у «Салавата» — 23 декабря в Загребе против «Медвешчака».

Теги: хоккей,КХЛ
 
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