«Салават Юлаев» проиграл в столице Словакии Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» проиграл в столице Словакии Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Салават Юлаев» проиграл матч Континентальной хоккейной лиги в Братиславе. Счет — 1:4 не в пользу уфимцев в поединке против «Слована». Единственную шайбу при счете 0:3 в третьем периоде удалось протолкнуть в ворота «орлов» Теему Хартикайнену.

Следующая игра у «Салавата» — 23 декабря в Загребе против «Медвешчака».