Она была истинной царицей башкирской сцены (К 115-летию со дня рождения выдающейся актрисы Бэдэр Юсуповой)

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Бэдэр Юсуповой — одной из первых актрис башкирского национального театра.

Бэдэр Ахметовна Юсупова родилась 21 декабря 1901 года в городе Орске Оренбургской губернии. Здесь же она окончила учительские курсы и в 1915 году начала преподавать в местной татарской школе. В 1916 году дебютировала на сцене местного любительского театра при Орском «Союзе молодежи» в драматическом этюде «Потерянная женщина» по пьесе Ивана Богданова под псевдонимом Люси. Ей потребовалась незаурядная смелость для отхода от устаревших канонов ислама, который запрещал мусульманам играть в театре.

Первый зрительский успех окрылил начинающую актрису. Позже она стала первой исполнительницей роли Галиябану в одноименной мелодраме Мирхайдара Файзи, блестяще сыграла Магруфкамал в его же пьесе «Праздник в деревне», татарскую революционерку Шакиру в драме Гаяза Исхаки «Схватка». Одновременно Бэдэр Юсупова начала исполнять на сцене башкирские танцы и песни, что придавало пьесам национальный колорит и привлекало зрителей. Рассказывают, что Файзи Гаскаров создал свой знаменитый танец «Муглифа» после того, как увидел бесподобную игру и пение Бэдэр Ахметовны.

В 1919-1929 годах Бэдэр Юсупова работала в школах Башкортостана и различных подразделениях Башнаркомпроса, содействовала организации и творческому становлению театральных коллективов республики. С 1926 года и до конца жизни она состояла в труппе Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. Вместе с основоположниками башкирского национального театра Валиуллой Муртазиным-Иманским, Тимербулатом Имашевым, Гималетдином Мингажевым и другими деятелями Бэдэр Юсупова заложила самобытные эстетические и этические нормы, легшие в основу и определившие развитие башкирского театра на многие годы. Основным принципом ее сценической и общественной деятельности было утверждение гуманистической направленности искусства.

Огромен и широк был репертуар, сыгранный Бэдэр Юсуповой в классических и национальных пьесах. Это Амина («Салават» Валиуллы Муртазина-Иманского), Елизавета («Карагул» Даута Юлтыя), Танхылу («Ашкадар» Мухаметши Бурангулова), Анна Андреевна («Ревизор» Николая Гоголя), Кручинина («Без вины виноватые»), Огудалова («Бесприданница», обе — Александра Островского), Любовь Яровая (одноименная драма Константина Тренева), Эмилия («Отелло» Уильяма Шекспира), леди Мильфорд («Коварство и любовь» Фридриха Шиллера), Елена («Профессор Мамлок» Фридриха Вольфа), Лушка («Поднятая целина» Михаила Шолохова), Ульмасбика («Хакмар» Сагита Мифтахова), Кубра («Кахым-турэ, или 1812 год» Баязита Бикбая), Елена Кошевая («Молодая гвардия» Александра Фадеева), Масрура («Черноликие» Мажита Гафури), Сарби («Башмачки» Хабибуллы Ибрагимова), Шамсинур («Он вернулся» Ангама Атнабаева) и многие другие роли.

Бэдэр Юсупова часто выступала на эстраде, радио, телевидении с исполнением кубаиров, песен и танцев. В годы Великой Отечественной войны много раз выезжала с концертами на фронт. Она очень дорожила подарком воинов Башкавдивизии — гвардейским боевым значком.

Бэдэр Ахметовна принимала активное участие в организации Башкирского отделения Всероссийского театрального общества, ныне оно носит название Союза театральных деятелей Республики Башкортостан. Она являлась председателем театрального общества в 1954-1961 годы. Именно Бэдэр Юсупова еще в 1959 году первой начала хлопотать о строительстве Дома актера в Уфе. За большие заслуги в развитии театрального искусства ей были присвоены высокие звания заслуженной и народной артистки Башкирской АССР, заслуженной артистки РСФСР. Она награждалась орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Умерла Бэдэр Ахметовна 30 августа 1969 года на 68-м году жизни и похоронена в Уфе. Ее именем названа премия Союза театральных деятелей республики «За лучшую женскую роль», ежегодно присуждаемая за творческие достижения в области театра. Уфимский Дом актера, что находится на перекрестке улиц Пушкина и Театральной, с 2002 года носит имя Бэдэр Юсуповой. Остановка транспорта также стала называться «Дом актера имени Бэдэр Юсуповой».