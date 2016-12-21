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22 декабря Четверг

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Уфимская «Агидель» закрывает год домашней серией против СКИФа

СПОРТ

Уфимская «Агидель» закрывает год домашней серией против СКИФа Фото: Дмитрий Слезин

Уфимская «Агидель» закрывает год домашней серией против СКИФа Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимская «Агидель» закрывает 2016 год домашними матчами против нижегородской команды СКИФ в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2016/17. Игры состоятся в уфимском Дворце спорта 21, 22 и 23 декабря. В первые два дня начало поединков в 18.30, в пятницу — в 13 часов.

В случае успешного выступления в этих встречах уфимские хоккеистки смогут подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

Теги: хоккей,ЖХЛ
 
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