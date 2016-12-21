БК «Уфимец» принимает «АлтайБаскет» Фото: БК «Уфимец» БК «Уфимец» принимает «АлтайБаскет» Фото: БК «Уфимец»

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

21 и 22 декабря баскетбольный клуб «Уфимец» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги третьего дивизиона дома примет барнаульский «АлтайБаскет».

Соперник из Барнаула в прошедшем сезоне занял третье место в Суперлиге второго дивизиона, а в текущем сезоне одержал шесть побед и потерпел шесть поражений в третьем дивизионе.

«Уфимец» в текущем турнире одержал семь побед в 12 матчах и занимает третье место в таблице.

Игры между «Уфимцем» и клубом «АлтайБаскет» состоятся в спортивном зале БГАУ по адресу: ул. 50-летия Октября, 34. Начало матчей в 19 часов.