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22 декабря Четверг

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БК «Уфимец» принимает «АлтайБаскет»

СПОРТ

БК «Уфимец» принимает «АлтайБаскет» Фото: БК «Уфимец»

БК «Уфимец» принимает «АлтайБаскет» Фото: БК «Уфимец»

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

21 и 22 декабря баскетбольный клуб «Уфимец» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги третьего дивизиона дома примет барнаульский «АлтайБаскет».

Соперник из Барнаула в прошедшем сезоне занял третье место в Суперлиге второго дивизиона, а в текущем сезоне одержал шесть побед и потерпел шесть поражений в третьем дивизионе.

«Уфимец» в текущем турнире одержал семь побед в 12 матчах и занимает третье место в таблице.

Игры между «Уфимцем» и клубом «АлтайБаскет» состоятся в спортивном зале БГАУ по адресу: ул. 50-летия Октября, 34. Начало матчей в 19 часов.

Теги: баскетбол,мужская Суперлига России
 
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