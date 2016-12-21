Уфимский «Толпар» не смог спастись в триллере против «Кузнецких Медведей» Фото: www.metallurg-nk.ru Уфимский «Толпар» не смог спастись в триллере против «Кузнецких Медведей» Фото: www.metallurg-nk.ru

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» накануне провел свой первый выездной матч против «Кузнецких Медведей» в Новокузнецке в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2016/17. Уфимцы весь поединок догоняли, в результате чего на овертайм сил не хватило.

Уйти от поражения в фееричном матче удалось благодаря шайбе Раниса Миргалиева за 32 секунды до финальной сирены, при снятии вратаря — 5:5.

Но Андрей Караваев на исходе третьей минуты дополнительного времени всё же принес победу сибирякам — 6:5.

22 декабря «Толпар» и «Кузнецкие Медведи» встретятся во втором матче в Новокузнецке.