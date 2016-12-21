Андрей Лунёв: лучший — на прощание? Фото: Дмитрий Слезин
Андрей Лунёв: лучший — на прощание?
Андрей Лунёв: лучший — на прощание? Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста ФК «Уфа» в ноябре-декабре. Победу в опросе одержал голкипер команды Андрей Лунёв, набравший 33,2 процента общих голосов.
Второе место в опросе занял чешский легионер «Уфы» Ондржей Ванек — 14,8 процента. Замкнул тройку лучших атакующий полузащитник Дмитрий Сысуев — 9,4 процента.
В то же время в ряде изданий появилась информация о том, что в Лунёве заинтересован питерский «Зенит». Андрей пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге 21 декабря.