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22 декабря Четверг

Уфа   °

Андрей Лунёв: лучший — на прощание?

СПОРТ

Андрей Лунёв: лучший — на прощание? Фото: Дмитрий Слезин

Андрей Лунёв: лучший — на прощание? Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста ФК «Уфа» в ноябре-декабре. Победу в опросе одержал голкипер команды Андрей Лунёв, набравший 33,2 процента общих голосов.

Второе место в опросе занял чешский легионер «Уфы» Ондржей Ванек — 14,8 процента. Замкнул тройку лучших атакующий полузащитник Дмитрий Сысуев — 9,4 процента.

В то же время в ряде изданий появилась информация о том, что в Лунёве заинтересован питерский «Зенит». Андрей пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге 21 декабря.

Теги: футбол,РФПЛ,ФК Уфа
 
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