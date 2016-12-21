В Башкирии разыскивается мужчина, подозреваемый в развратных действиях по отношению к детям Фото: Следком по РБ

В Башкирии разыскивается мужчина, подозреваемый в развратных действиях по отношению к детям Фото: Следком по РБ

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане разыскивается гражданин, подозреваемый в развратных действиях в отношении нескольких маленьких жителей Уфы. Об этом сообщает Следственный комитет по республике.

Приметы разыскиваемого: 40-50 лет, славянской внешности, с залысинами на голове, носит очки в прямоугольной оправе, передвигается на «Рено Дастер» белого цвета. Может передвигаться без госномеров.

Информацию об автомобиле или человеке на фото следует сообщить в СКР по РБ. Телефоны: (347) 251-75-07, 02.