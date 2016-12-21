В Башкирии сельчанин угнал такси, чтобы доехать до возлюбленной

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Башкортостане сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего гражданина, который подозревается в угоне такси. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, он похитил автомобиль приятеля, чтобы добраться до своей возлюбленной.

В дежурную часть Отдела МВД России по Аургазинскому району поступило сообщение об угоне ВАЗ-2110. Потерпевший — 35-летний водитель такси, рассказал, что припарковался возле ночного бара в селе Толбазы. Наутро транспортного средства на месте не оказалось. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 21-летний житель села Толбазы, ранее судимый за кражу. Как установили оперативники, автовладелец отдыхал в кафе и уснул под утро. Злоумышленник воспользовался моментом, незаметно забрал ключи и уехал на чужой машине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Похищенный автомобиль полицейские в ближайшее время вернут законному владельцу.