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Уфа   °

В Уфе сын украл шубу у матери

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу норковой шубы. В дежурную часть Отдела полиции по Орджоникидзевскому району Управления МВД России по Уфе поступило заявление от 55-летней жительницы города. По словам заявительницы, из ее квартиры пропала шуба. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Было установлено, что преступник воспользовался дубликатами ключей от замка во входной двери. Запасная связка хранилась у сына потерпевшей. Как выяснилось, в последнее время отношения между родственниками испортились, сын стал злоупотреблять алкоголем. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого за кражи. Воспользовавшись тем, что мать находится на работе, злоумышленник проник в квартиру. Зная, что в жилище нет наличных, он унес ее норковую шубу. Похититель сдал меховое изделие в ломбард, а вырученные деньги вместе с друзьями потратил на алкоголь и развлечения.

На допросе он сознался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.

Теги: кража
 
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