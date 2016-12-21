Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.10 ↓

EUR 63.60 ↑

22 декабря Четверг

Уфа   °

В Уфе грузовик повредил линию сетей отопления, без тепла остались жители трех домов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе грузовик повредил линию сетей отопления, без тепла остались жители трех домов Фото: администрация г.Уфы

В Уфе грузовик повредил линию сетей отопления, без тепла остались жители трех домов Фото: администрация г.Уфы

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе водитель грузовика, не рассчитав габариты своего автомобиля, повредил воздушную линию сетей отопления между домами на улице Центральной, №40 и 42. В результате происшествия без тепла остались жители трех домов, сообщает администрация столицы.

В настоящее время устраняются последствия аварии, принимаются оперативные меры по возобновлению подачи тепла в квартиры.

Теги: теплоснабжение,коммунальная авария
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть