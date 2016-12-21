В Уфе грузовик повредил линию сетей отопления, без тепла остались жители трех домов Фото: администрация г.Уфы В Уфе грузовик повредил линию сетей отопления, без тепла остались жители трех домов Фото: администрация г.Уфы

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе водитель грузовика, не рассчитав габариты своего автомобиля, повредил воздушную линию сетей отопления между домами на улице Центральной, №40 и 42. В результате происшествия без тепла остались жители трех домов, сообщает администрация столицы.

В настоящее время устраняются последствия аварии, принимаются оперативные меры по возобновлению подачи тепла в квартиры.