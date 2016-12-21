В Уфе морозная погода стала причиной очередного прорыва трубопровода Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина











В Уфе морозная погода стала причиной очередного прорыва трубопровода Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе морозная погода стала причиной очередного прорыва трубопровода. Коммунальная авария на этот раз произошла на улице Рабкоров, рядом с домом №3. Вода добралась уже до проезжей части, сообщают очевидцы, на дороге снежная каша и пар. На месте происшествия работают сотрудники «Уфаводоканала», выясняются причины аварии.

Как рассказали в администрации города, основными причинами коммунальных аварий зимой является износ труб и низкие температуры наружного воздуха.