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22 декабря Четверг

Уфа   °

В Уфе морозная погода стала причиной очередного прорыва трубопровода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе морозная погода стала причиной очередного прорыва трубопровода

Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина

В Уфе морозная погода стала причиной очередного прорыва трубопровода

Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе морозная погода стала причиной очередного прорыва трубопровода. Коммунальная авария на этот раз произошла на улице Рабкоров, рядом с домом №3. Вода добралась уже до проезжей части, сообщают очевидцы, на дороге снежная каша и пар. На месте происшествия работают сотрудники «Уфаводоканала», выясняются причины аварии.

Как рассказали в администрации города, основными причинами коммунальных аварий зимой является износ труб и низкие температуры наружного воздуха.

Теги: прорыв трубопровода
 
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