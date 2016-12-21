В начале января-2017 уфимский ФОК «Приозерный» примет мастеров восточных единоборств Фото: Дмитрий Слезин В начале января-2017 уфимский ФОК «Приозерный» примет мастеров восточных единоборств Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

6 января 2017 года в уфимском ФОК «Приозерный» (ул. Б. Бикбая, 13) пройдут ХХV открытый Кубок Башкортостана по тхэквондо ГТФ и первенство Уфы по Вьет Во Дао.

Турниры посвящены Дню работника органов госбезопасности РФ.

Кубок Башкортостана — отборочный турнир для формирования сборной команды республики по тхэквондо ГТФ для участия в чемпионате и первенстве России по тхэквондо, которые запланированы на 21-23 апреля в Казани.