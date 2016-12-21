Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.10 ↓

EUR 63.60 ↑

22 декабря Четверг

Уфа   °

В начале января-2017 уфимский ФОК «Приозерный» примет мастеров восточных единоборств

СПОРТ

В начале января-2017 уфимский ФОК «Приозерный» примет мастеров восточных единоборств Фото: Дмитрий Слезин

В начале января-2017 уфимский ФОК «Приозерный» примет мастеров восточных единоборств Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

6 января 2017 года в уфимском ФОК «Приозерный» (ул. Б. Бикбая, 13) пройдут ХХV открытый Кубок Башкортостана по тхэквондо ГТФ и первенство Уфы по Вьет Во Дао.

Турниры посвящены Дню работника органов госбезопасности РФ.

Кубок Башкортостана — отборочный турнир для формирования сборной команды республики по тхэквондо ГТФ для участия в чемпионате и первенстве России по тхэквондо, которые запланированы на 21-23 апреля в Казани.

Теги: восточные единоборства
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть