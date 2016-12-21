В Уфе журнал «Учитель Башкортостана» чествовал лауреатов года

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы» — «Учитель Башкортостана» чествовал лауреатов 2016 года. Накануне в редакции научно-педагогического и методического журнала состоялось итоговое мероприятие, сообщила заместитель главного редактора издания Амина Ракаева.

Дипломы лауреата года и памятные подарки получили профессор Башкирского государственного университета Гиният Кунафин; доцент Стерлитамакского филиала БашГУ Райса Гайсина; воспитатель Учалинского детского дома Аниса Фаррахова; доцент БГПУ им. М. Акмуллы Лилия Муллагалиева и учитель школы №104 им. М. Шаймуратова г. Уфы Венера Садыкова.

Награды лауреатам вручал директор (главный редактор) республиканского педагогического издания, заслуженный работник печати и массовой информации Башкортостана, почетный работник общего образования РФ Салават Каримов. Он пожелал всем творческих успехов и призвал к дальнейшему тесному сотрудничеству.

На мероприятии сообщили о новом творческом конкурсе среди читателей журнала. Он посвящен Году экологии в России и Году экологии и особо охраняемых природных территорий Башкортостана, объявленному в 2017 году.