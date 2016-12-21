Башкортостанский филиал получил благодарственное письмо Российского фонда культуры

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Директор Башкортостанского филиала Российского фонда культуры, член Союза журналистов России и Башкортостана, председатель Уфимского общества краеведов имени Флюры Ахмеровой Гюльнара Иксанова получила благодарственное письмо и поздравления с 30-летием Российского фонда культуры. Созданный 12 ноября 1986 года Российский фонд культуры все эти годы беспрерывно вел масштабную работу по сохранению культурных ценностей России, поддержанию и развитию русской культуры и возрождению духовных традиций.

В благодарственном письме, подписанном президентом РФК Н.С. Михалковым и вице-президентом Л.В. Назаровой, отмечается реальный вклад башкортостанских коллег в сохранение и возрождение отечественной культуры. Башкортостанскому филиалу в 2016 году исполнилось 27 лет. Организация успешно реализует культурологическую программу «Краеведение. Из века в век — Личность в культуре», благотворительную программу «Новые имена — юные дарования Башкортостана», программу «Возвращаем забытые имена», издательские проекты.