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Уфа   °

Башкортостанский филиал получил благодарственное письмо Российского фонда культуры

КУЛЬТУРА

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Директор Башкортостанского филиала Российского фонда культуры, член Союза журналистов России и Башкортостана, председатель Уфимского общества краеведов имени Флюры Ахмеровой Гюльнара Иксанова получила благодарственное письмо и поздравления с 30-летием Российского фонда культуры. Созданный 12 ноября 1986 года Российский фонд культуры все эти годы беспрерывно вел масштабную работу по сохранению культурных ценностей России, поддержанию и развитию русской культуры и возрождению духовных традиций.

В благодарственном письме, подписанном президентом РФК Н.С. Михалковым и вице-президентом Л.В. Назаровой, отмечается реальный вклад башкортостанских коллег в сохранение и возрождение отечественной культуры. Башкортостанскому филиалу в 2016 году исполнилось 27 лет. Организация успешно реализует культурологическую программу «Краеведение. Из века в век — Личность в культуре», благотворительную программу «Новые имена — юные дарования Башкортостана», программу «Возвращаем забытые имена», издательские проекты.

Теги: Российский фонд культуры
 
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