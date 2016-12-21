В Башкирии задержали четверых граждан, пытавшихся совершить кражу трубопровода

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии задержана группа злоумышленников, попытавшихся совершить кражу нескольких километров трубопровода, принадлежащего нефтяной компании.

По сообщению источника в правоохранительных структурах, сотрудники полиции по Гафурийскому району пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся несанкционированным демонтажем и хищением бездействующего нефтепровода. Трое жителей Башкирии и один житель Оренбургской области, используя подложные документы оренбургской фирмы, пытались демонтировать более двух километров бездействующего нефтепровода в Гафурийском районе.

Законсервированный трубопровод принадлежит ООО «Башнефть-Добыча» (дочернее предприятие ПАО АНК «Башнефть»). В нефтяной компании подтвердили попытку кражи трубопровода и сообщили, что операция по задержанию злоумышленников проводилась при активном участии службы безопасности «Башнефти».

По словам того же источника в правоохранительных структурах, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело и проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных соучастников преступления и уточнению суммы причиненного ущерба.