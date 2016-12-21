В Уфе действуют мошенники под видом сотрудников «Уфаводоканала»

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Администрация Уфы информирует об участившихся случаях мошенничества неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками предприятия «Уфаводоканал». Они требуют от жильцов в срочном порядке заменить счетчики воды, заявляя, что в случае отказа будут начислены штрафные санкции. При этом цены озвучиваются значительно выше, чем в среднем на рынке услуг. Удостоверения указанные лица предъявлять отказываются.

МУП «Уфаводоканал» призывает горожан быть осмотрительными и не впускать в дом подозрительных личностей. Если приборы учета воды исправны, не истек срок поверки, на них нет механических повреждений и нарушений контрольных пломб, то их замена не требуется. Следовательно, требования незнакомцев безосновательны.