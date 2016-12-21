В Уфе среди молодежи проходит конкурс на лучшее новогоднее селфи Фото: Олег Яровиков В Уфе среди молодежи проходит конкурс на лучшее новогоднее селфи Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе Комитет по делам молодежи совместно с городским Центром содействия занятости молодежи объявили о старте новогоднего перфоманса «Ҡар бабай». В конкурсе могут принять участие все желающие, для этого нужно опубликовать селфи с новогодней атрибутикой в альбоме «ВКонтакте».

Победители будут определены в номинациях: «Самое массовое селфи»; «Самое креативное селфи»; «Лучший новогодний костюм». В этап интернет-голосования пройдут 15 снимков, набравших наибольшее количество голосов. Имена победителей назовут 16 января 2017 года, они получат дипломы и подарки.