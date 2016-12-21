Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.10 ↓

EUR 63.60 ↑

22 декабря Четверг

Уфа   °

В Уфе среди молодежи проходит конкурс на лучшее новогоднее селфи

ОБЩЕСТВО

В Уфе среди молодежи проходит конкурс на лучшее новогоднее селфи Фото: Олег Яровиков

В Уфе среди молодежи проходит конкурс на лучшее новогоднее селфи Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе Комитет по делам молодежи совместно с городским Центром содействия занятости молодежи объявили о старте новогоднего перфоманса «Ҡар бабай». В конкурсе могут принять участие все желающие, для этого нужно опубликовать селфи с новогодней атрибутикой в альбоме «ВКонтакте».

Победители будут определены в номинациях: «Самое массовое селфи»; «Самое креативное селфи»; «Лучший новогодний костюм». В этап интернет-голосования пройдут 15 снимков, набравших наибольшее количество голосов. Имена победителей назовут 16 января 2017 года, они получат дипломы и подарки.

Теги: Новый год,конкурс селфи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть