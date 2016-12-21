На заседании Правительства Башкортостана обсудили Стратегию-2030 Фото: Олег Яровиков















На заседании Правительства Башкортостана обсудили Стратегию-2030 Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

21 декабря в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание Правительства республики. Оно было посвящено обсуждению основных положений проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

– Республика вступает в 2017 год уверенно. Но вполне очевидно, что сегодняшних темпов развития недостаточно. На вопрос «как достичь постоянного, устойчивого экономического роста?» и должна дать ответ Стратегия, основные параметры которой мы с вами сегодня обсудим, – сказал Рустэм Хамитов. – Перед нами стоит задача в том смысле, что мы должны понять, какой будет республика в 2030 году, какие управленческие решения необходимо принять, чтобы мы продолжали оставаться в числе лидеров в стране, а по многим позициям вышли на абсолютно передовые значения. Это только начало комплексной работы по стратегическому планированию. Необходимы будут такого же уровня документы в финансовой, инвестиционной сфере, системе государственного управления и т.д.

Основные положения проекта Стратегии-2030 представил Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

– Документ представляет собой инструмент координации деятельности государственных, муниципальных органов, предприятий и организаций, всех жителей республики для достижения согласованных целей, – подчеркнул Премьер-министр.

На основе анализа показателей и тенденций развития региона за последние пять лет сформированы сценарные условия социально-экономического развития республики, которые учитывают сценарии развития Российской Федерации на 2017-2019 годы, а также экспертные оценки различных специалистов и ведомств.

На их базе разработаны три варианта прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. За основу предлагается взять целевой вариант, в соответствии с которым темпы экономического роста отвечают глобальным задачам, поставленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

С учётом прогнозных расчётов сформированы целевые показатели проекта стратегии, ключевыми из которых являются индекс развития человеческого потенциала и валовой региональный продукт на душу населения. Последний к 2030 году предполагается увеличить более чем в три раза и войти в первую десятку регионов Российской Федерации.

В части развития реального сектора экономики в качестве целевых показателей определены производительность труда, инвестиции на душу населения, рост продукции сельского хозяйства.

– Экономический рост и развитие реального сектора невозможны без активной инвестиционной деятельности, – отметил Рустэм Марданов. – Объём инвестиций в основной капитал предполагается повысить до 304 тысяч рублей на человека. По этому показателю в 2014 году мы были 49-ми, в 2030 году планируем войти в 15 ведущих регионов.

Премьер-министром также озвучены отраслевые ориентиры по укреплению человеческого потенциала, эффективности госуправления и сбалансированности развития территорий.

Рустэм Марданов отметил, что задача ближайшего будущего – широкое общественное обсуждение основных положений Стратегии, которое стартует в начале 2017 года. Окончательный текст документа должен быть сформирован к апрелю. После утверждения документа формирование бюджета республики, реализация и актуализация государственных программ будут осуществляться с учётом стратегических ориентиров.

– При разработке Стратегии был сделан глубокий анализ социально-экономических процессов в республике за прошедшие 25 лет, – отметил Глава Башкортостана. – Выделяются три периода. В 1990-е годы было сформулировано достаточно много интересных инициатив, тогда республика была на подъёме. Следующий этап – начало 2000-х годов – можно назвать временем неудачных действий, прежде всего потери инвестиционных позиций. Третий период – с 2010 года – характеризуется медленным ростом, который нас не устраивает. Нам нужны новые цифры, новые показатели, к которым мы будем стремиться. В целом сделан честный, подробный анализ нынешнего положения дел. Исходя из этого, сегодня формируются планы на ближайшие 10-15 лет.