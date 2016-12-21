В Уфе при установке рекламного баннера рабочий упал с 10-метровой высоты

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В уфимском микрорайоне Сипайлово в ноябре этого года при установке рекламного баннера разбился рабочий. Несчастный случай связан с производством, дело расследовала республиканская Гострудинспекция.

Установлено, что при замене баннера на рекламной конструкции мужчина потерял равновесие и упал с высоты более 10 метров. Пострадавший получил сочетанную позвоночно-спинальную травму, компрессионно-оскольчатый нестабильный перелом позвонка, а также перелом пяточных костей.

Причинами несчастного случая стали: недостаточный контроль со стороны руководителя за выполнением организационных мероприятий при работе на высоте, допуск к работе без прохождения вводного инструктажа и медицинского осмотра. Виновные лица оштрафованы на 205 тысяч рублей.