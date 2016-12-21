Население Уфы в 2017 году увеличится на четыре тысячи человек

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Население Уфы в 2017 году увеличится до 1 млн 128 тысяч человек. Таковы данные основных показателей прогноза социально-экономического развития города, который утвердили 21 декабря депутаты Горсовета. В настоящее время население города оценивается в 1 млн 124 тысячи.

Традиционно прогноз разрабатывался администрацией Уфы в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. За основу берется базовый вариант. Если придерживаться целевого варианта прогноза, то в 2017 году население Уфы составит 1 млн 129 тысяч человек. К 2018 году по целевому варианту спрогнозирован рост населения до 1 млн 134 тысяч, а к 2019 — до 1 млн 139 тысяч.

Относительно среднемесячной заработной платы уфимцев тоже прогнозируется увеличение. По базовому варианту в 2017 году ожидается ее рост до 33 776 рублей. К 2019 году средняя зарплата в Уфе должна подрасти до 35 895 рублей по базовому сценарию и до 36 998 — по целевому. В 2016 году средняя зарплата в Уфе официально составляет 32 934 рубля.

Безработица в Уфе должна сохраниться на существующем уровне. В последнее время произошло ее снижение с 1,25 процента от численности экономически активного населения в 2015 году до 1,1 процента в 2016 году.