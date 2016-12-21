Стратегия-2030 будет включать в себя пять стратегических инициатив Фото: Олег Яровиков Стратегия-2030 будет включать в себя пять стратегических инициатив Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

Стратегия социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, проект которой обсуждался сегодня на заседании Правительства республики, будет включать в себя пять стратегических инициатив. Об этом сообщил Премьер-министр Правительства региона Рустэм Марданов.

По его словам, стратегические инициативы являются основным инструментом реализации Стратегии-2030. Работа над ними велась в рамках проектных сессий с привлечением Московской школы управления «Сколково», опыта ведущих зарубежных и отечественных экспертов. В итоге были сформированы пять инициатив, учитывающих стратегические и концептуальные документы, принятые на уровне Российской Федерации и Республики Башкортостан. По итогам выполненной работы Республика Башкортостан была удостоена премии Skolkovo Trend Award.

Приглашённые на заседание Правительства эксперты более подробно остановились на разработанных стратегических инициативах.

Директор Института стратегических исследований РБ Дмитрий Котов представил инициативу, связанную с общими вопросами развития региона до 2030 года. По его мнению, в первую очередь надо решать проблемы совершенствования инвестиционной и информационной сфер деятельности. Речь идёт о развитии внутреннего предпринимательства, кооперации, поиске лучших практик по привлечению внешних инвестиций, а также о целенаправленном позитивном позиционировании республики.

Профессор УГНТУ Ирина Буренина представила инициативу, связанную с развитием новых индустриальных рынков. Она отметила, что текущее положение дел в реальном секторе экономики характеризуется сильной зависимостью от сырьевых отраслей промышленности. Если и наблюдается рост, то он отстаёт от среднероссийских темпов. По её мнению, данный тренд сохранится в долгосрочной перспективе. Для преодоления негативной тенденции требуются новое качество научно-производственной инфраструктуры и госрегулирования, а также новый имидж территории.

Научный сотрудник Института стратегических исследований РБ Наталья Лавренюк рассказала о сохранении и развитии человеческого потенциала на основе принципа «семья и дети» с такими целевыми показателями, как долголетие, знания, доходы.

– Благополучные семьи готовят новые поколения к вхождению во взрослую жизнь, стимулируют эффективную занятость трудового населения, а также достойную старость тех поколений, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие региона, – подчеркнула Наталья Лавренюк.

Глава республики отметил, что в части продолжительности жизни Башкортостан находится в сложной ситуации.

– Усилия последних лет дают результаты: только за счет администрирования нам удалось снизить детскую смертность, преодолеть индекс долголетия в 70 лет, – сказал Рустэм Хамитов. – Но задача у нас – добиться показателя в 78 лет. И только административными мерами её не решить.

Заместитель руководителя Аппарата Правительства РБ Александр Гагин представил стратегическую инициативу по совершенствованию системы государственного управления. Основной причиной, затрудняющей формирование приоритетов развития, он назвал несогласованность интересов органов власти, бизнеса и населения. Для её преодоления необходимо сделать структуру управления более гибкой, повысить эффективность коммуникаций, снизить избыточное государственное регулирование, продолжать совершенствовать предоставление государственных и муниципальных услуг.

Директор Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета Рустем Ахунов, говоря об инициативе по созданию модели сбалансированного развития территорий, проанализировал различия в динамике показателей деятельности муниципалитетов.

– Башкортостану приходится развиваться в условиях сильной конкуренции с соседними регионами, – сказал Рустем Ахунов. – Особенно это сказывается на приграничных районах республики. В то же время при грамотном менеджменте такую зависимость можно использовать с пользой для себя.

По его мнению, для эффективного территориального развития в республике необходимо активнее внедрять модель «М2М», то есть межмуниципальное сотрудничество, в первую очередь на субрегиональном масштабе.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поблагодарил участников обсуждения за первый этап проделанной работы, отметив, что Стратегия-2030 должна быть утверждена не позднее первого полугодия 2017 года.