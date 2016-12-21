Определены приоритетные направления работы Правительства Башкортостана в 2017 году Фото: Олег Яровиков Определены приоритетные направления работы Правительства Башкортостана в 2017 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

21 декабря на заседании Правительства Башкортостана, которое провёл Глава республики Рустэм Хамитов, были определены приоритетные направления деятельности Правительства региона и основные мероприятия по их реализации в 2017 году.

– Это годовой план работы Правительства и органов исполнительной власти, – отметил руководитель республики. – Документ отражает социально-экономическую ситуацию, содержит наиболее значимые задачи и направления деятельности, в том числе озвученные мною 9 декабря в Послании Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан.

По словам заместителя Премьер-министра Правительства РБ – руководителя Аппарата Правительства Илшата Тажитдинова, представленные направления предполагают реализацию мероприятий по развитию экономики, инфраструктуры, человеческого потенциала и совершенствованию системы государственного управления.

В части управления государственными финансами Правительство республики продолжит работу по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства. В результате ожидаемый объём налоговых и неналоговых доходов в 2017 году составит 142,5 млрд рублей.

Предполагается создание фонда развития промышленности республики и формирование лесопромышленного кластера. Ожидается рост индекса промышленного производства до 102,8 процента. В рамках развития сельского хозяйства планируется обеспечить индекс производства продукции сельского хозяйства на уровне 102 процента, производства пищевых продуктов – на уровне 101,2 процента.

Планируется внедрить новые механизмы по стимулированию жилищного строительства в виде социальной ипотеки и арендного жилья в рамках соответствующего федерального проекта.