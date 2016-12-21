В Уфе в танцевальном флешмобе приняли участие около двух тысяч человек

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УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфа подтвердила статус самого танцевального города России. Одноименный флешмоб собрал около двух тысяч участников: школьников, студентов и медийных персон. Около месяца участники обучались у профессиональных хореографов столицы.

«Уфа с каждым днем повышает свой танцевальный уровень благодаря трудолюбивым хореографам и талантливым детям. Присоединяйтесь и танцуйте с нами», — отметили участники коллектива «Неспящие».

«Прошедшее мероприятие стало масштабной репетицией еще более крупного флешмоба. Ко Дню города, 12 июня, мы подбираем площадку, чтобы сделать проект еще больше. Также готовимся к 100-летию Республики Башкортостан», — сказал организатор флешмоба «Уфа — самый танцевальный город России» Артём Боев.

В течение недели в сети появится итоговый видеоролик проекта. Организаторы мероприятия — Танцевальный портал №1 «GoDance.TV» и Всероссийский творческий благотворительный проект «Поколение М» при поддержке Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ, Комитета по делам молодежи и Управления образования администрации Уфы.