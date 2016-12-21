В Уфе стартовал XIII Всероссийский Форум боевых искусств

УФА, 21 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе в СДК «Динамо» стартовал XIII Всероссийский Форум боевых искусств. Форум проходит под эгидой Российского Союза боевых искусств при поддержке администрации Уфы и Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

В этом году в спортивном празднике принимают участие более тысячи спортсменов, представителей различных школ единоборств из регионов России и стран ШОС.

В рамках Форума пройдут Всероссийский мастерский турнир по всестилевому каратэ, Открытый чемпионат по боевым единоборствам Федерации Комбат самообороны России, а также открытые республиканские и межрегиональные турниры, показательные выступления и семинары по различным видам традиционных и контактных видов единоборств — всестилевого каратэ (в дисциплинах — ограниченный контакт и полный контакт), ушу таолу, саньда, тайского бокса, айкидо, каратэ киокушинкай, тхэквондо.

В торжественном открытии свое искусство игры на курае продемонстрировал заслуженный артист Башкортостана Азат Бикчурин, с показательной программой выступили члены сборной команды республики по акробатическому рок-н-роллу, спортсмены Федерации ушу РБ и Всестилевой Федерации тхэквондо Башкортостана.

23 декабря состоится гала-программа Форума, в рамках которой пройдет IV Церемония вручения премий в области боевых искусств «Золотой пояс Башкортостана» и бойцовское шоу «Комбат ринг» с участием бойцов-профессионалов из России, восточной Европы и Азии — представителей стран ШОС (Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана).