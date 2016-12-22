Год кино дал импульс развитию кинематографии в Башкортостане - Константин Толкачёв Фото: Госсобрание РБ Год кино дал импульс развитию кинематографии в Башкортостане - Константин Толкачёв Фото: Госсобрание РБ

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Национальном музее Башкортостана состоялась встреча депутатов Госсобрания с деятелями культуры республики, посвященная Году кино. Собравшиеся подвели итоги года, обсудили существующие проблемы и перспективы развития кинематографии в Башкирии, наметили меры, направленные на дальнейшее развитие отрасли.

В ходе встречи выступили депутаты парламента республики, представители Министерства культуры, творческого Союза кинематографистов, киностудии «Башкортостан».

Председатель Госсобрания Константин Толкачёв в своем выступлении отметил, что, несмотря на острую конкуренцию со стороны других источников информации и досуговых форм, кинематограф остается популярным, востребованным, продолжает объединять людей высокими идеями, искренностью, неповторимыми образами, способностью отображать прошлое и настоящее.

Спикер республиканского парламента подчеркнул, что в Башкортостане в отличие от большинства субъектов страны существует региональное законодательство, регулирующее отношения, связанные с развитием кинематографии и мерами ее господдержки.

«Кинематография в нашей республике продолжает жить, развиваться, более того, ей уготовлено яркое и интересное будущее. И в этом, безусловно, заслуга собравшихся здесь людей, неравнодушных к отечественному кино, делающих очень многое для его развития, — сказал Константин Толкачёв участникам встречи. — Год кино дал импульс дальнейшему развитию кинематографии в Башкортостане, и хочется от всей души поблагодарить вас за это».