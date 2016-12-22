Он воспевал подвиги советского народа (К 100-летию со дня рождения поэта Михаила Львова)

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Когда отмечают День Победы, когда вспоминают Великую Отечественную войну, погибших на фронтах, то часто по радио и телевидению мы слышим и видим исполнение прекрасных песен, среди которых — «Поклонимся великим тем годам», «Горячий снег», «Сидят в обнимку ветераны». Многие знают, что музыку к ним написала композитор Александра Пахмутова. Но почти никто не догадывается, что слова этих песен принадлежат нашему земляку — замечательному поэту Михаилу Львову.

Михаил Давыдович прекрасно владел русским языком, великолепно знал русскую литературу и культуру, несмотря на то, что по рождению он ‑ татарин («Я, татарин стопроцентный, с русской речью на устах…»).

Настоящее его имя — Рафкат Давлетшинович Габитов. Родился он 22 декабря 1916 года (4 января 1917 года по новому стилю) в селе Насибаш Златоустовского уезда Уфимской губернии, ныне Салаватского муниципального района Республики Башкортостан. И отец и мать были сельскими учителями. Его мать в свое время закончила с золотой медалью гимназию в Златоусте. Отец Рафката — сын бедного крестьянина — сумел получить учительское образование. Был профессиональным революционером, едва не погиб во время Гражданской войны. Позже учительствовал, стал директором школы. Писал стихи на русском языке. Одним из первых в Башкирии получил звание заслуженного учителя республики и орден Ленина.

Рафкат рано осиротел, его мать умерла, когда ему не было и года. Начальную школу мальчик закончил в соседнем селе Лаклы. С шести лет он уже работал: бороновал, научился пахать, косил, жал и пилил дрова. Потом он жил у бабушки в Златоусте. Там получил семилетнее образование. В школьной стенгазете появились его первые стихи.

После школы поступил в Миасский педагогический техникум. Большую роль в его литературном образовании сыграл преподаватель литературы, руководитель литературного кружка — Баян Соловьев. Учитель заметил талант у мальчика и особенно много с ним занимался, составил для него большой список лучшей мировой и русской литературы и план на три года.

Это была первая литературная школа будущего поэта. В 1934 году техникум был успешно закончен, началась полная трудов и учебы жизнь. Рафкат Габитов учился в Уфимском педагогическом институте, работал в городской газете Златоуста, на челябинском заводе им. С. Орджоникидзе, преподавателем русского языка и литературы в челябинской школе №34, журналистом, выступал по радио.

Рафкат стремился в гущу жизни, на крупные стройки, большие дела. Особую роль в его судьбе сыграл Челябинский тракторный завод. На тракторном заводе Рафкат занимался в литературном кружке, который позже стал сильным литературным объединением. Работал в газете «Наш трактор» (теперь «Челябинский трактор»). Позже он подарил тракторному заводу прекрасную «Песню ветерана ЧТЗ» на музыку Александры Пахмутовой.

В 1940 году в Челябинске вышла первая книга стихов поэта «Время». Сам поэт объяснил так происхождение такого псевдонима:

«Я взял у Лермонтова — имя

(и в этом — молодость права),

Фамилию — для псевдонима ‑

Из имени Толстого Льва».

Так появился поэт с именем — Михаил Львов , которого очень скоро узнает вся страна. Он поступил в Московский литературный институт имени М. Горького. Окончание института совпало с началом войны. С первых ее дней Михаил Давыдович вернулся на Урал, работал на строительстве военного завода в Чебаркуле, на металлургическом комбинате в Магнитогорске. В 1943 году был организован Уральский танковый добровольческий корпус. С этим корпусом ушел на фронт и поэт Михаил Львов. Сначала был рядовым, потом офицером связи корпуса и военным журналистом газеты «Челябинский рабочий». Он стал «летописцем» танкового корпуса. Товарищи по оружию называли его стихи «танковыми», а его самого «поэтом танкистов».

Михаил Львов прошел по фронтовым дорогам Украины, Польши, Чехословакии, Германии. Командир добровольческого танкового корпуса, дважды Герой Советского Союза, генерал Михаил Фомичёв писал о Михаиле Львове: «Этот отважный человек… и в атаку ходил с мотострелками. И стихи читал разведчикам, и вместе с саперами проходы проделывал в минных полях, и был инициатором сбора трофейного оружия и боеприпасов…».

По рекомендации Ильи Эренбурга и Павла Бажова Михаила Львова приняли в Союз писателей. В 1944 году в Челябинске была издана его книга стихов «Дорога». За проявленный героизм Михаил Львов был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2- й степени, медалями. Многие его стихи о войне впоследствии стали песнями.

После войны Михаил Давыдович стал москвичом. Работал в редакции журнала «Юность», «Новый мир», был секретарем правления Московской писательской организации. Он — автор больше сорока книг, которые издавались в Москве, Челябинске и других городах. Многим поэтам из Татарии, Казахстана, Якутии Михаил Давыдович дал путевку в жизнь, переводя их книги на русский язык. Стихотворения Михаила Львова часто печатались в газетах и журналах, песни на его слова звучали и звучат по радио.

Поэт на всю жизнь сохранил жизнелюбие, уменье радоваться красоте людской, красоте природы Он никогда не был завистлив, радовался успехам других. Всё это нашло место в его стихах. У Михаила Давыдовича много прекрасных стихотворений, посвященных любви, друзьям и настоящей дружбе. Стихи поэта вошли в хрестоматии по литературе. Он очень любил Урал и уральцев, посвятив им немало стихотворных строчек. Никогда не забывал о родной Башкирии, посвятив ей стихотворения «Соловьи Салавата», «Опять увидел я…», «Слышу древние песни…». Произведения Михаила Львова переводились на башкирский язык Хакимом Гиляжевым, Рифом Мифтаховым, Равилем Нигматуллиным, Гилемдаром Рамазановым и Рашитом Сабитовым.

Поэт понимал, как многонациональна Россия, как многонационален Урал. Поэтому стихи Михаила Львова полны уважения к другим народам, особенно широко известны его стихотворные строки:

«Сколько нас, нерусских, у России -

И татарских и других кровей,

Имена носящих непростые,

Но простых, российских сыновей!...»

У Михаила Львова было много наград и званий. Он — заслуженный работник культуры Татарской АССР, Казахской ССР, Польской Народной Республики, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», лауреат многих литературных премий.

Михаил Львов был невысокого роста, красивым и веселым человеком. Он умел притягивать к себе людей, в нем сочетались простота, доброта и достоинство. Он вырастил четырех достойных детей. Ему шел 71-й год, когда сердце его остановилось. Случилось это 5 января 1988 года. Поэт похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

Имя Михаила Львова ныне носит литературное объединение Челябинского тракторного завода.