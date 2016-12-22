В Уфе на дороге образовался каток из-за коммунальной аварии - ВИДЕО
УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе поврежден канализационный коллектор на улице Сельской Богородской. Инцидент произошел накануне вечером, причины выясняются. На дороге из-за коммунальной аварии образовался каток.
Как сообщили в администрации города, поврежденный участок трубы отключен. Стоки направлены по альтернативной ветке и не выходят на поверхность, наледь с проезжей части устраняется. На проезжей части лежит ледяная корка, пишут очевидцы в группе «БашДТП» «ВКонтакте».