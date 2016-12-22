В Уфе писатели Татарстана подарили свои книги Национальной библиотеке

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальную библиотеку им. А.-З. Валиди РБ посетили гости из Татарстана. Делегацию представляли лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая и лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля, народный поэт Татарстана Разиль Валеев, главный редактор журнала «Казан утлары», лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая, поэт Ильфак Ибрагимов (Мухаммат Мирза), исполнительный директор фонда сохранения и развития татарского языка и культуры «Жыен» Фуат Рафиков.

Писатели передали в дар Национальной библиотеке свои книги, а также книги татарских писателей, в частности, Габдуллы Тукая, Аяза Гиляжева, Туфана Миннуллина и посетили залы библиотеки. Литераторы ознакомились с выставкой редких и рукописных изданий, вышедших в первой типографии Казани в конце XIX — начале XX вв. на арабской и латинской графике.

Гостей сопровождали корреспондент радиостанции «Свобода», поэт и публицист Мунир Вафин, представитель татарского телевидения ТНВ, журналист Фанис Фаткуллин (Фанис Фатхи), общественный деятель Башкортостана, певец и ученый Марат Шарипов, при содействии которого и было организовано данное мероприятие.

Визит татарских писателей в библиотеку прошел в рамках III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной татарской филологии». Событие было посвящено 70-летнему юбилею Разиля Валеева, прошедшему в БашГУ.