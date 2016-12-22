«МегаФон.ТВ» покажет любимые «Елки» бесплатно

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получат бесплатный доступ к просмотру всех вышедших частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 года включительно.

Накануне старта в российском прокате пятой части «Елок», онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» предлагает вспомнить, как все начиналось. Первые, вторые и третьи «Елки», а также фильмы «Елки 1914» и «Елки Лохматые» доступны для бесплатного просмотра всем пользователям, зарегистрированным в сервисе «МегаФон.ТВ», а также пользователям, зарегистрировавшимся в сервисе во время проведения акции с 19 декабря по 8 января.

Напомним, что первый фильм киноальманаха «Елки» вышел в 2010 году и состоял из снятых разными режиссёрами 8 новелл, связанных между собой и происходящих 31 декабря в 11 российских городах. В основу сюжета положена теория «шести рукопожатий», согласно которой каждый человек на Земле знает другого через шесть знакомых. В кинотеатре фильм посмотрело 4 млн зрителей, а сборы составили более 22 млн долларов.

За шесть лет «новогодняя история» от Тимура Бекмамбетова получила продолжение в виде второй и третьей части, также вышли фильмы «Елки 1914» и «Елки Лохматые». Именно эти картины можно сегодня посмотреть абсолютно бесплатно в онлайн-кинотеатре МегаФон.ТВ.