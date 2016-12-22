В Уфе полицейские обнаружили семь автомобилей элитных марок, угнанных в других регионах Фото: МВД по РБ



В Уфе полицейские обнаружили семь автомобилей элитных марок, угнанных в других регионах Фото: МВД по РБ

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Семь угнанных автомобилей элитных марок обнаружили в Уфе сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкортостану совместно с пермскими коллегами. Группа подозреваемых в причастности к угонам задержана, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Автомобили были похищены в других регионах, на территории республики мошенники размещали их в так называемом «отстойнике», где на них перебивались идентификационные номера. Уфимец, в чьем дворе находились угнанные транспортные средства, не подозревал об их криминальном происхождении.

В настоящее время все машины изъяты и помещены на спецстоянку. Законные хозяева двух автомобилей уже нашлись.