В Уфе открылось заключительное в уходящем году заседание Госсобрания Башкортостана Фото: Олег Яровиков В Уфе открылось заключительное в уходящем году заседание Госсобрания Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе проходит заключительное в осенней сессии и 2016 году пленарное заседание Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Депутаты рассмотрят порядка 50 вопросов, 27 из них связаны с проектами республиканских законов, восемь — проекты федеральных законов.

Особенностью заседания является участие сторонников политических партий, не представленных в парламенте. Им дана возможность не только присутствовать, но и высказать свою позицию, выступить по законопроектам, рассматриваемым в первом чтении. Как прокомментировал накануне Председатель Госсобрания Константин Толкачёв, это шаг на усиление узнаваемости молодых партий, своеобразный лифт, позволяющий новым политическим силам донести свою позицию в сфере законотворчества.

В ходе заседания будет определена примерная программа законопроектной работы на весеннюю сессию 2017 года.