В Москве на станции метро «Выставочная» стартовала фотовыставка «Открой Башкортостан» Фото: Олег Машковский

















В Москве на станции метро «Выставочная» стартовала фотовыставка «Открой Башкортостан» Фото: Олег Машковский

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульчачак Ханнанова/.

В московской галерее «Метро» на станции метро «Выставочная» открылась масштабная фотовыставка о Башкортостане, собравшая самые колоритные снимки фотографов из шести стран — России, Италии, Индии, Ирана, Казахстана, Турции. Ее открытие сопровождалось грандиозным бесплатным полуторачасовым концертом этнической музыки под названием «Праздник курая» в исполнении Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан и популярной этно-рок-группы «Аргымак» из Уфы. Акция стала частью яркой двухдневной презентации туристического потенциала республики в Москве.

Организовали фотовыставку Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ, Госкомитет по предпринимательству и туризму РБ и Башкирское отделение Союза фотохудожников России, а поддержало Башкортостанское региональное отделение партии «Единая Россия». Накануне открытия фотовыставки в конференц-зале Полномочного представительства РБ при Президенте РФ в Москве состоялась презентация туристических кластеров, санаториев, горнолыжных центров республики для туроператоров и турагентств Москвы. На второй день, 20 декабря, москвичи получили возможность почувствовать весь колорит республики в галерее «Метро», наглядно увидели ее лучшие пейзажи, достопримечательности, лица на фотоэкспозиции, и услышали живую башкирскую музыку в исполнении лучших музыкантов Башкортостана.

Такой большой концерт в метро в дневное, рабочее для поездов время был разрешен в Москве впервые — до этого в московской «подземке» устраивалось несколько оркестровых выступлений, но в ночное время, в отсутствие пассажиропотока. На этот же раз пассажиры метро с удовольствием задерживались на станции «Выставочной», завороженные необычной мелодией курая, а многие и пускались в пляс под зажигательные башкирские напевы, вовлеченные в праздничную программу самодеятельными артистами Башкирского культурного центра Москвы «Ак тирма».

ГУП «Московский метрополитен» не случайно предоставил именно Башкортостану такую эксклюзивную площадку в год 85-летия Мосметростроя. Выступая на церемонии открытия фотовыставки «Открой Башкортостан», первый заместитель ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Дощатов напомнил, что именно из башкирского села Николо-Берёзовка и окрестных сёл в 1933-35 годах, в самом начале строительства первой очереди метро в столицу прибыл самый большой, пятитысячный отряд добровольцев. Они трудились в неимоверно тяжелых условиях ручного труда на возведении самой первой ветки «Сокольники — Парк культуры»: станций «Сокольники», «Комсомольская», «Красные ворота», «Красносельская» и других. В первые полгода строительства метро каждый шестой метростроевец был выходцем из Башкирии, а если брать общее число привлеченных на строительство первой очереди метрополитена — каждый 15-й.

В благодарность за их трудовой подвиг еще экс-мэр Москвы Юрий Лужков обещал назвать станцию столичного метрополитена «Башкирской». Сегодня земляки башкирских метростроевцев вновь ходатайствуют о присвоении названия «Башкирская» одной из строящихся станций московской «подземки» в память о них, а также просят разрешить размещение в здании одной из исторических станций метро мемориальной доски, отметила выступившая на открытии фотовыставки депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», известная телеведущая федерального канала «Россия 1» Инга Юмашева. Фотовыставка, таким образом, стала, по ее словам, своеобразной данью памяти башкирским метростроевцам, но и не только. Благодаря тому, что станция «Выставочная» находится в самом «сердце» деловой Москвы, в «Москва-Сити» — для республики это еще и уникальный шанс показать себя потенциальным инвесторам, и заявить о себе как о набирающем популярность туристическом направлении в России. «Башкортостанское республиканское отделение «Единой России» с весны 2016 года реализует уникальный проект «Открой республику», целью которого является содействие развитию внутреннего туризма в регионе, популяризации природных, исторических и культурных достопримечательностей республики, — рассказала на открытии депутат Госдумы от Республики Башкортостан Инга Юмашева. — Мы стремимся раскрыть безграничный потенциал родного края, сделать всё возможное для его продвижения в России и мире, популяризации Башкортостана как отечественного туристического бренда, привлечения инвестиций в региональную индустрию туризма. Для этого региональным отделением партии создан специальный сайт туризм-рб.рф, на котором можно самостоятельно с помощью опции «Конструктор отдыха» составить карту для путешествия по красивейшим местам Башкортостана, проложить в режиме онлайн маршрут, рассчитать время в пути, подобрать оптимальный вариант поездки по республике с учетом всех факторов — мест проживания, экскурсии, транспортных расходов, километража, наличия желаемых туристических операторов».

Одним из главных действующих лиц на открытии фотовыставки стал символ проекта «Открой республику», мишка-путешественник, приглашающий москвичей приехать в Башкортостан и раздающий красочные буклеты с описанием самых популярных туристических маршрутов республики. Эти буклеты специально к открытию фотовыставки в Москве подготовило и напечатало республиканское отделение «единороссов».

Гостями открытия стали представители Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, регионов России, фотографы, артисты, журналисты. Полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте РФ — заместитель Премьер-министра Правительства республики Артур Шайнуров отметил значение фотовыставки как яркого продолжения сотрудничества, сложившегося у Башкортостана и Москвы с 2012 года, с момента подписания между сторонами Соглашения о сотрудничестве. На открытии также выступил зампредседателя Госкомитета по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан Роман Шайхутдинов, рассказавший об актуальных возможностях в республике как для туристов, так и для инвесторов в этой сфере.

По общему мнению, выставка стала свидетельством того, как фотографы разных стран помогают знакомить с республикой всё новые круги жителей планеты. Большая часть работ, вошедших в нее — фотографии участников акции «Природа. Человек. Культура», проходящей ежегодно в республике с участием иностранных фотографов. Конкурс был объявлен в августе нынешнего года, в нем приняло участие около 50 профессиональных фотографов и любителей. 200 отобранных жюри на первом этапе фоторабот были размещены на сайте газеты «Комсомольская правда», и в течение месяца шло интернет-голосование, в котором могли принять участие все желающие. Впервые в истории фотоконкурсов республики лучшие работы помогали отбирать члены так называемого VIP-жюри — «звезды» культуры, спорта и искусства, родившиеся или выросшие в Башкортостане — мэтр «Виртуозов Москвы» Владимир Спиваков, певец Юрий Шевчук, единственный российский гонщик на «Формуле-1» Даниил Квят, прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева, легендарный башкирский саксофонист Марат Юлдыбаев, один из создателей самого рейтингового мультсериала «Маша и медведь» Владислав Байрамгулов, директор анимационной компании Rainmaker Entertainment из Канады Александр Сегаль. Почетным главой жюри стал председатель Союза фотохудожников России, знаменитый летчик-космонавт Юрий Батурин. Победителями фотоконкурса стали авторы работ, набравших в интернет-голосовании максимальное количество голосов — Рамиль Кильмаматов и Андрей Пестрецов из Уфы, Олег Машковский из Стерлитамака. Дипломы победителям им вручил секретарь Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов. Особыми благодарственными письмами жюри фотоконкурса отметило трех иностранных фотографов, чьи работы украсили экспозицию — Микеле Джорджио (Италия), Хади Навид (Иран) и Бану Пракаш Чандра (Индия). Выставка открыта для посещения в течение месяца, до 20 января.