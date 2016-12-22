В Уфе на проблемном участке дороги установлен новый светофор Фото: Ксения Калинина В Уфе на проблемном участке дороги установлен новый светофор Фото: Ксения Калинина

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе напротив дома №33 на улице Бакалинской установлен новый светофор. Сейчас он работает в режиме мигания желтого сигнала для привлечения внимания участников дорожного движения. По словам главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, в обычном режиме светофор начнет работу 24 декабря.

Ранее на опасном перекрестке улиц Бакалинской и Айской появились новые дорожные знаки. Здесь планировалось возвести надземный пешеходный переход.